Певице МакSим запустили суфлер с текстом во время исполнения хита «Знаешь ли ты»

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, собрала полный зал на фестивале «Новое радио ДВИЖ» в «Депо. Три вокзала». Она исполнила свой главный хит «Знаешь ли ты», слова которого знает практически каждый россиянин, но при этом использовала суфлер с текстом композиции.

Как пишет Пятый канал, артистка работала в паре с техническим помощником во время исполнения песни и могла читать слова по суфлеру. При этом журналисты усомнились в том, что Марина не помнит текст своего главного хита.

И действительно, на кадрах видно, что МакSим ни разу не перевела глаза на экран с подсказками и все время смотрела в зрительный зал. Вместе с артисткой песню «Знаешь ли ты» исполняли около 7,5 тысячи человек.

Наличие суфлера позже объяснили беспокойством за состояние певицы, которая ранее прошла реабилитацию в клинике. Напомним, что артистка продолжает свою творческую деятельность после череды скандалов. Звезда взяла перерыв, чтобы пройти лечение от алкогольной зависимости.

Ранее мы писали, что МакSим выступила со своей композицией «Знаешь ли ты» в паузе матча КХЛ «Спартак» — «Динамо». Певица вышла на сцену в наряде с корсетом, который подчеркнул ее округлый живот. МакSим была в туго затянутом корсете и белой блузке с воланами. Но наряд не смог скрыть то, что звезда прибавила в весе.