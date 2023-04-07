Милохин в прошлом: Евгению Медведеву подозревают в романе с молодым спортсменом

Евгения Медведева всегда охотно общается с журналистами. Девушка готова обсуждать с прессой свой проигрыш на Олимпиаде в 2018 году, интриги из мира фигурного катания, но вот личную жизнь двукратная чемпионка Европы тщательно скрывает. И, к слову, ей это удается весьма успешно. В одном интервью она заявила, что несколько лет назад у нее был роман с молодым человеком, о котором никто не знал. На этот раз в распоряжение Telegram-канала «А теперь внимание!» попали кадры, на которых Евгения запечатлена с перспективным спортсменом.

На днях Медведева и Дмитрий Чигирев посетили один из матчей Кубка России по футболу. На снимках знаменитости расположены близко друг к другу, улыбаются и что-то тайно обсуждают. Журналисты предположили, что у прославленной фигуристки начались новые романтические отношения.

Отметим, в последнее время спортсменов часто видят в одной компании. Так, например, в феврале 2023 года Дмитрий присутствовал на мастер-классе Евгении на ВДНХ.

К слову, на данный момент Медведева никак не реагировала на подобную новость о своей личной жизни.

Совсем недавно завершились последние соревнования в этом сезоне для фигуристов. На турнире «Русский вызов» Евгения продемонстрировала новую программу. Публика с восторгом отреагировала на постановку Ильи Авербуха, но вот судейская бригада совсем ее не оценила. Вот почему Медведева получила низкие баллы. После оглашения результатов в Сети разгорелся настоящий скандал, который девушка поспешила прокомментировать. Подробности читайте в этой статье.