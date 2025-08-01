«Все просят сфотографироваться со мной. Я отвечаю — нет»: дочь Виктории Бони пожаловалась на популярность из-за матери

Дочь блогерши Виктории Бони пожаловалась на популярность, которая на нее свалилась из-за матери. Подросток рассказала, что теперь к ней подходят фотографироваться незнакомые люди, и она этому не рада. По словам девочки, ей не хочется быть известной как дочь Бони.

В шоу Aleko in my bag Анджелина призналась — внезапная популярность ее вовсе не радует. Школьнице не нравится, что к ней теперь повышенное внимание общественности. Более того, она хочет состояться как личность, а пока ее любят только за то, что она дочь знаменитости.

«Когда я выхожу на улицу, все просят сфотографироваться со мной. Я отвечаю, нет. <…> Я не хочу быть популярной, просто моя мама популярная, я не хочу, чтобы все меня знали как дочку Виктории Бони», - призналась Анджелина.

Отметим, что популярность девочки резко возросла после того, как Виктория стала снимать с ней ролики для соцсетей. Поклонникам телеведущей нравится, как мать и дочь взаимодействуют друг с другом. При этом Боня не скрывает, что иногда заставляет Анджелину сниматься и даже применяет шантаж.

Ранее Виктория Боня ответила на слухи о конфликте с отцом бывшего возлюбленного Алекса Смерфита.