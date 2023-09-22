«Все произойдет скоро»: Жидков готовится к свадьбе с молодой избранницей

Актер Иван Жидков объяснил, почему дочь от Татьяны Арнтгольц живет с ним. Звезда сериала «Самая красивая-2» поделился откровением в эфире шоу «Жизнь и судьба».

Татьяне Арнтгольц и Ивану Жидкову удалось сохранить дружеские отношения после развода. Теперь знаменитости вновь обрели счастье, но уже с другими партнерами. Татьяна вышла замуж за Марка Богатырева, а Иван строит отношения с девушкой, которая младше его в два раза. Как выяснилось, Мария прекрасно поладила с наследниками Жидкова.

«У меня пионерский лагерь. Так сложилась жизнь, что вокруг меня очень юные ребята. Девушка старше моей дочери на восемь лет», — высказался актер.

На данный момент дочь от Арнтгольц проживает вместе с Жидковым. Как выяснилось, девочка находится в сложном подростковом периоде. Вот почему она решила сменить обстановку и провести время с отцом и его новой девушкой.

С молодой избранницей Иван познакомился в маникюрном салоне. По словам артиста, у них произошла любовь с первого взгляда. Жидков отметил, что относится к Марии с трепетом. Артист даже задумался о свадьбе с возлюбленной.

«Думаю, что мы скоро поженимся. Все произойдет скоро», — сообщил Иван.

Ранее актриса Татьяна Арнтгольц вспомнила, как проходил ее развод с Иваном Жидковым. Подробности смотрите в этой статье.