«Все профессии полезны»: Прохор Шаляпин объяснил шутку в адрес ребенка на шоу

Певец Прохор Шаляпин столкнулся с хейтом после шутки, адресованной ребенку в шоу «Дети против». Артист признался, что не хотел таким образом обесценить профессию грузчика.

На встрече с фанатами Шаляпин отметил, что дети нормально восприняли его юмор: никто из них не плакал и даже не нахмурился, уточнил исполнитель.

«У меня даже мыслей не было, что там могут придраться к какому-то там грузчику — не грузчику, все профессии полезны. Моя мама работала сестрой-хозяйкой в больнице, а я лично — водителем трамвая», — приводит слова знаменитости 360.ru.

Напомним, в рамках шоу Прохор отвечал на вопросы маленьких детей. Один из мальчиков поинтересовался, работал ли Шаляпин когда-нибудь грузчиком, на что тот ему ответил, что оставил эту вакансию для него. Пользователи посчитали, что артист повел себя некрасиво, и шутка была слишком жесткой для ребенка.

После этого глава ФПБК Виталий Бородин потребовал убрать Шаляпина со сцены. Он назвал звезду «больным человеком».