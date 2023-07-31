Историка моды Александра Васильева заметили рядом с Аллой Пугачевой на фестивале в Юрмале

Историк моды Александр Васильев объявился на фестивале певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. Его заметили рядом с 74-летней артисткой Аллой Пугачевой.

О появлении Васильева в Латвии сообщает Экспресс-газета.

До этого историк моды некоторое время не появлялся на публике. Но тут Васильева запечатлели в зрительном зале во время фестиваля.

Ведущий знаком с обеими певицами: Пугачевой и Вайкуле. Когда-то он гостил у латвийской артистки со своим псом. Более того, у историка моды есть недвижимость в Прибалтике.

Васильев любит проводить там летние каникулы. Ради посещения фестиваля он, судя по всему, прервал отдых и приехал в Юрмалу.

Ранее Васильев заявлял, что программа «Модный приговор», ведущим которой он был много лет, «умерла как формат». Он выразил уверенность, что появятся другие передачи «по переодеванию». Также Васильев высказался о готовности рассмотреть предложения и приглашения от продюсеров. В то же время он отметил: если не позовут, поймет, ведь «никто не вечный», и «возраст тоже меняется».