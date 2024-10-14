Теперь официально: Катя Лель прекратила судебные разбирательства с Кушанашвили

14 октября суд рассмотрел отказ Кати Лель от иска к ведущему Отару Кушанашвили, которого она обвиняла в публичных оскорблениях в свой адрес. Подробности сообщила адвокат певицы Татьяна Галанцева.

Суд принял отказ артистки от иска. Исполнительница хита «Мой мармеладный» не пришла на заседание, как и представитель Отара Кушанашвили. На нем присутствовала только адвокат Лель и пресса.

«Суд принял отказ от исковых требований и вынес определение о прекращении искового производства», — приводит слова Галанцевой Газета.Ru.

В сентябре Катя Лель обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. По мнению звезды, Кушанашвили на своем YouTube-канале распространяет о ней информацию, которая наносит репутационный вред. Известно, что в феврале шоумен возмутился словами певицы о том, что успех ее хита «Мой мармеладный» в TikTok — это якобы «замысел высших цивилизаций». Он призвал певицу остановиться.

Позднее Кушанашвили принес исполнительнице извинения за свои высказывания. Шоумен записал видеообращение в день рождения Лель и пообещал, что больше не позволит себе каких-либо саркастических реплик в ее сторону. Артистка приняла извинения и сообщила, что гордится поступком шоумена.