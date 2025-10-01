«Все правильно»: кого дочь Филиппа Киркорова называет своей мамой

Певец Филипп Киркоров прокомментировал видеоролик, в котором его дочь Алла-Виктория называет мамой предпринимательницу Наталью Ефремову. Наследница исполнителя хита «Цвет настроения синий» вскоре удалила видео, но в Сети разгорелись споры о том, кто является настоящей матерью детей Киркорова.

Как пояснил певец, Алла-Виктория никакой ошибки не допустила. Она правильно называет Ефремову.

«Это наша крестная. Она и обращается к ней как к крестной. А крестная как бывает? Крестная мама. Поэтому все правильно», — пояснил артист в беседе с Super.ru.

Напомним, дочь Аллу-Викторию и сына Мартина Филиппу Киркорову родили две разные суррогатные матери в США. Биологическая мать детей неизвестна.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что его дети не хотят становиться звездами шоу-бизнеса.