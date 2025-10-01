«Стараются держаться в тени»: Киркоров ответил, станут ли его дети звездами шоу-бизнеса

Филипп Киркоров заявил, что его дети не хотят становиться звездами шоу-бизнеса. Об этом сообщает Woman.ru.

Певец Филипп Киркоров побывал на премьере короткометражного фильма «Кровикс». В беседе с журналистами он ответил на вопрос, собираются ли его дети Алла-Виктория и Мартин идти по стопам отца.

«Они сами этого не хотят слава тебе Господи. Видят, сколько это труда и что себе не принадлежишь. Они у меня достаточно скромные ребята и стараются держаться в тени — никуда не ходят, боятся света камер. Не боятся даже, а избегают», — рассказал он.

По словам певца, дети выбрали для себя другие направления в развитии.

«Мартин — спорт, Алла-Виктория рисует, художник. На сцену не рвутся, стихи не читают, в театр не идут. А там уж как получится», — добавил артист.

