«Все потрачено, проедено»: Катя Лель пожаловалась на нехватку денег

Певица Катя Лель за кулисами премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold призналась, что ее доходы упали, и выживать стало труднее. Об этом сообщается на сайте «Дни.ру».

Знаменитость уверяет, что падение доходов началось еще с пандемии, когда все сидели по домам, и артисты почти два года не выступали.

«И тогда никто не задавался вопросом о том, как выживают артисты, что едят. У меня были запасы и вклады, но уже ничего нет – все, что было потрачено, проедено», – подчеркивает Лель.

Певица заявила, что если сравнивать год 2019-й с 2023-м, то ее доходы упали в разы.

«Было тяжело выживать. Мне даже приходилось уменьшать свои гонорары (в обычное время, как говорят продюсеры, она берет 500-800 тыс. рублей за выступление – Прим. ред.), поскольку у людей не было денег», – отмечает Лель.

Она добавляет, что часто выступала благотворительно – для детей, в госпиталях.

По ее словам, она не финансист. Певица все хочет приучить себя записывать расходы, так как не умеет считать деньги, а может просто тратить их.

Артистка подчеркивает, что может легко сэкономить на одежде и украшениях. А еду она предпочитает саму простую. Катя Лель привела пример своего дневного рациона. На завтрак она съела мюсли с натуральным йогуртом, в обед трапезничала грушей, а на ужин полакомилась рыбой с овощами.

Ранее сообщалось, что 48-летняя Катя Лель перестала скрывать проблемы со здоровьем.