«Все тело разбухло»: 48-летняя Катя Лель перестала скрывать проблемы со здоровьем

Катя Лель относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся эксклюзивными подробностями о себе. На этот раз певица вновь дала откровенное интервью изданию mk.ru и рассказала об опасном случае из своей карьеры.

В последнее время многие знаменитости нередко жалуются на плохое самочувствие, возникшее либо до, либо во время концерта. Например, трудно не вспомнить ситуацию с Мариной Максимовой и Александром Розенбаумом, которым потребовалась экстренная медицинская помощь. Лель призналась, что и в ее жизни были подобные ситуации.

По воспоминаниям Кати, это был «безумный период», когда только появились ее хиты «Джага-джага», «Муси-пуси». Тогда она часто выступала и совершала в день по три перелета. Все это привело к тому, что однажды ее организм не выдержал нагрузки.

«Я села на третий рейс за день и начала рыдать. Все тело разбухло от перелетов. Ты выходишь к зрителям, которые тебя безумно ждут, как робот», — рассказала Катя.

После этого знаменитость решила, что во всем должна быть мера. Теперь Лель более разумно подходит к гастрольному графику, поскольку собственное здоровье важнее всего.

«Нужно вовремя говорить себе: "Стоп". Лишь после восстановления ты чувствуешь себя человеком, у которого есть энергия жить и отдавать свою любовь», — резюмировала звездам

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