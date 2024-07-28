«Все пошло вкривь и вкось»: племянница Мордюковой рассказала о проклятии семьи

Народная артистка СССР Нонна Мордюкова скончалась в 2008 году. После смерти легендарной звезды советского кинематографа на ее семью обрушилась череда скандалов. Близкие продолжают конфликтовать из-за наследства знаменитости, а недавно не стало сестры Мордюковой Татьяны. И это событие подняло шумиху в СМИ. Племянница актрисы, художник Юлия Харламова, считает, что на их семью наложили проклятие.

25 июля умерла младшая сестра Мордюковой Татьяна, страдавшая в последние годы от тяжелого заболевания. В семье встал вопрос о месте похорон. В актерской среде заявили, что часть родственников предлагает похоронить Татьяну в одной могиле с актрисой. Однако дочь покойной Юлия и другая родня против.

Племянница Мордюковой узнала о смерти матери из больницы. При этом Юлии не дают организовывать похороны — ее сестра Ирина утверждает, что она одна ухаживала за Татьяной. Однако, по словам Харламовой, когда она приезжала к матери, с ней рядом находились только соцработники.

В своих воспоминаниях о легендарной тете Юлия рассказывает, что Мордюкова никогда не считала себя красавицей: актрисе не нравились ее большие ноги и руки. Но она всегда любила посмеяться, как над собой, так и над другими.

Нонна Мордюкова была объединяющим звеном семьи, а как только ее не стало, все переругались, говорит племянница знаменитости.

«И она объединяла и скрепляла всю нашу большую семью. Все ездили друг к другу в гости, устраивали застолья. А после ее смерти все пошло вкривь и вкось. Все между собой переругались. Будто проклятие наложили», — цитирует ее NEWS.ru.

Ранее у Нонны Мордюковой объявился еще один наследник: ее младший внук Владимир заявил о претензиях на жилплощадь бабушки.