Еще один наследник вступил в борьбу за квартиру Нонны Мордюковой

Близкие умершей в 2008 году Нонны Мордюковой продолжают биться за ее квартиру. У артистки объявился еще один наследник: ее младший внук Владимир заявил о претензиях на жилплощадь бабушки.

Речь идет о сыне актера Владимира Тихонова и фигуристки Натальи Егоровой. Их семья готова бороться за наследство одной из самых выдающихся актрис XX века.

«Очень бы хотелось, чтобы Володе хоть что-то досталось от родной, любимой бабушки», — приводит слова Егоровой Пятый канал.

Она пояснила, что Мордюкова очень радовалась рождению внука. Но все изменилось после кончины Владимира-старшего. После этого звезда отечественного кинематографа охладила к ребенку и невестке. По мнению кинокритика Илоны Егиазаровой, звезда фильма «Молодая гвардия» считала, что Наталья не уберегла ее сына. Тогда она отдала распоряжение, чтобы больше не видеть ни внука, ни невестку.

Когда Владимир повзрослел, он признался, что очень хотел общаться с бабушкой и сильно переживал из-за ее отношения к нему. Мужчина не боится вступить в борьбу за наследство.

Напомним, после смерти артистки ее квартира досталась сестре Наталье. В свою очередь, женщина оформила договор ренты на своих племянниц. Муж одной из них позднее выкупил недвижимость целиком: это и стало причиной конфликта.

Бизнес-юрист Анастасия Подгрудкова ранее рассказывала сайту «Страсти», что квартира Мордюковой не подлежит очередному разделу.