«Все пошло не по плану»: Мария Погребняк заявила, что ее первые роды могли закончиться трагедией

Бизнесвумен и блогер Мария Погребняк поделилась откровением о рождении ее первого ребенка. В личном блоге финалистка шоу «Новые звезды в Африке» призналась, что первая беременность далась ей нелегко, а роды могли закончиться трагедией.

По словам Марии Погребняк, проблемы начались еще во время беременности. Тогда знаменитость сильно поправилась.

«Первая беременность далась тяжело! Лежала часто на сохранении, плюс 30 кг, отеки, мастит. Во время родов все пошло не по плану. Спасибо врачам, что спасли малыша», — рассказала Мария Погребняк.

Напомним, у бизнесвумен трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей. Мария Погребняк была замужем за спортсменом с 2014 года, но в 2023 году пара развелась. Пока Мария Погребняк находилась на съемках шоу «Новые звезды в Африке», ее мужа видели в клубах Москвы с другими девушками. Однако экс-супруги никак не комментировали эту информацию.

Говоря о причине развода с супругом, Мария Погребняк признавалась, что в какой-то момент их отношения с мужем переросли в родственные. По мнению блогера, это произошло из-за того, что они с супругом поменяли работу, а дети выросли.

Недавно появилась информация о том, что в настоящее время Мария Погребняк состоит в отношениях с бизнесменом Игорем Головинским.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк рассказала о своем новом возлюбленном. Знаменитость призналась, избранник оплачивает все их совместные путешествия и устраивает ей сюрпризы.