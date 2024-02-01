Мария Погребняк рассказала, что новый мужчина оплачивает все ее прихоти. Об этом сообщает Kp.ru.

В 2023 году Мария Погребняк сообщила о разводе с футболистом Павлом Погребняком. Супруги расстались спустя 17 лет жизни в браке. Вскоре в соцсетях начали мелькать кадры с новым возлюбленным модели. Однако до последнего Мария скрывала его личность.

Журналистам удалось узнать, что новым молодым человеком модели стал бизнесмен Игорь Головинский.

«Он не публичный человек. Мы были знакомы давно. Встретились однажды в компании друзей. А спустя много лет так сложилось, что начали встречаться. Сейчас я счастлива в отношениях. Мы вместе отмечали Новый год, а потом улетели на Мальдивы», — рассказала Погребняк.

Бизнесвумен призналась, что все путешествия ей оплатил Головинский. Он же отвозил Погребняк в Италию, где они отдыхали в дорогостоящем отеле. Кроме этого, возлюбленный девушки сделал сюрприз и подарил ей путешествие в Париж с посещением концерта рэпера Ашера.

«Мы сидели прямо у сцены — за одним из двенадцати VIP-столиков. Билеты стояли недешево. Но сказать точную сумму не могу, не я покупала», — объяснила Погребняк.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк назвала условие для того, чтобы показать своего возлюбленного.