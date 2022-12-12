«Все пошло не по плану»: Люся Чеботина едва не разбилась на сцене

Исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина рассказала, как чуть не разбилась на сцене во время выступления. Артистка легко могла оказаться на больничной койке, но ей повезло.

Молодая певица стала участницей музыкальной премии «Золотой Граммофон» и даже получила заветную статуэтку. Зрители с нетерпением ждали ее выхода на сцену.

Чеботина рассказала журналистам, что вместе с артистами подтанцовки подготовила номер с элементами хореографии. Некоторые из них были опасными. В какой-то момент знаменитость должна была упасть в руки своих танцоров. Со стороны все выглядело отлично, но оказалось, что девушка была на волосок от трагедии.

«Среди балета было трое моих ребят. Я знала, что если другие не справятся, то мои меня точно поддержат. В итоге они рассказали, что я упала раньше, как им показалось, но все же вовремя. Они просто чуть-чуть запутались, потому что на сцене все пошло не по плану. И я была в доле секунды от того, чтобы меня уронили», — поделилась Люся в беседе с 5-tv.ru.

К счастью, ребята быстро среагировали. Но певица успела сильно поволноваться.

Ранее мы писали о том, как Чеботина снялась рядом с композитором Игорем Николаевым. Поклонники обратили внимание, как мужчина прижимался к молоденькой блондинке. Возможно, в его браке с Юлией Проскуряковой возникли проблемы.