«Зажигательная»: Николаев променял Проскурякову на молодую блондинку

В последнее время в Сети ходят слухи о разладе в семье композитора Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. 62-летний певец якобы совсем отдалился от своей супруги, которая с каждым годом становится все старше. На днях артиста сняли с пышногрудой молоденькой блондинкой, к которой он нежно прижимался.

Исполнитель опубликовал в соцсетях фото с менее опытной коллегой Люсей Чеботиной. На снимке видно, как Николаеву приятно находиться в обществе обаятельной девушки. Подписчики отметили, что композитор даже сам стал выглядеть моложе.

«Новый год все ближе! С зажигательной Люсей Чеботиной готовим для вас новогодний сюрприз! И не один!» – написал Игорь.

Поклонники осыпали звезд комплиментами и написали множество теплых слов. Не забыли упомянуть и супругу певца, Юлию Проскурякову.