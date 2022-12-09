«Зажигательная»: Николаев променял Проскурякову на молодую блондинку
В последнее время в Сети ходят слухи о разладе в семье композитора Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. 62-летний певец якобы совсем отдалился от своей супруги, которая с каждым годом становится все старше. На днях артиста сняли с пышногрудой молоденькой блондинкой, к которой он нежно прижимался.
Исполнитель опубликовал в соцсетях фото с менее опытной коллегой Люсей Чеботиной. На снимке видно, как Николаеву приятно находиться в обществе обаятельной девушки. Подписчики отметили, что композитор даже сам стал выглядеть моложе.
«Новый год все ближе! С зажигательной Люсей Чеботиной готовим для вас новогодний сюрприз! И не один!» – написал Игорь.
Поклонники осыпали звезд комплиментами и написали множество теплых слов. Не забыли упомянуть и супругу певца, Юлию Проскурякову.
Фото: Соцсети Игоря Николаева
«Ого, как интересно», «Зачем нам эта Люся? Юлия намного ярче и приятнее в исполнении», «Главное, чтобы для жены это не было сюрпризом», «Класс, Люся такая талантливая», «Пара класс», «Не знаю, мне приятна рядом с вами только Юля, других не вижу. Обнимашки эти тоже ни к чему», – пишут в комментариях.
Несмотря на сплетни, Николаев не забывает о своей жене и часто выходит вместе с ней в свет. Недавно они были на открытии ГУМ-катка. Правда, поклонники не сразу узнали изменившегося композитора.