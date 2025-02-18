«Все пошло не по плану»: Анна Хилькевич пожаловалась на испорченный отпуск за границей

Российская актриса Анна Хилькевич рассказала об испорченном отпуске в ОАЭ. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По словам звезды «Универа», поездка за границу не задалась с самого начала: ее близкие столкнулись с проблемами со здоровьем. Старшие дочери заболели гриппом, а погода в Абу-Даби встретила артистку и ее семью прохладной погодой, чего Хилькевич никак не ожидала.

«Девочки и я так ждали этой поездки! Но в этот раз все пошло не по плану. Старшие привезли с собой вирус, погода в ОЭА "свеженькая", и если вначале я расстраивалась, что дети не искупаются, то сейчас я счастлива, что на улице нежарко. С температурой и под палящим солнцем — такое себе», — поделилась актриса.

Знаменитость отметила, что в настоящий момент вынуждена вместе с наследницами проводить время в номере отеля.

Считаем дни и ждем, когда же этот грипп (я почти уверена, что это он) отпустит наших девочек», — добавила она.

Напомним, Анна Хилькевич счастлива в браке с предпринимателем Артуром Волковым. Они стали родителями в третий раз 17 сентября 2024 года.

Ранее Анна Хилькевич раскрыла секрет крепких отношений спустя 12 лет брака.