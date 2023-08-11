«Все получилось»: уехавшая из РФ Лайма Вайкуле вступила в сговор с Максимом Галкиным*

Лайма Вайкуле похвалила Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) за исполнение ее песни на латышском языке. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на новое интервью артистки.

На фестивале в Юрмале Вайкуле удивила публику исполнением хита «Листья желтые» на латышском языке. Во время выступления знаменитость спустилась зал, в котором находились Алла Пугачева и ее супруг, и передала микрофон юмористу. Комик поддержал инициативу Лаймы и исполнил отрывок ее песни. Как оказалось, возлюбленный Пугачевой заранее договорился об этом с Вайкуле.

Незадолго до фестиваля артистка поинтересовалась у комика, сможет ли он исполнить ее композицию на латышском. К слову, на вопрос приятельницы юморист ответил согласием.

«Все получилось замечательно. Люди были в восторге», — похвалила Лайма выступление избранника Пугачевой.

Многие пользователи Сети не согласились с мнением певицы. Они посчитали подобный поступок «смешным» и «глупым».

Ранее мы писали о том, что София Ротару отказалась от встречи с Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле на фестивале в Юрмале. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ