«Все плохо закончилось»: сын балерины Касаткиной рассказал о скандале перед ее смертью

Балерина Наталия Касаткина перед смертью поссорилась с сыном из-за недопонимания. Наследник знаменитости Иван Василев в беседе с Пятым каналом рассказал о последних днях жизни матери.

На протяжении всей своей жизни женщина отдавала себя своему любимому делу. Незадолго до трагических событий она мечтала о постановке нового спектакля.

Вместе с ее супругом, Владимиром Василевым, Наталия Дмитриевна руководила Московским театром классического балета. Это было для них своеобразным «семейным делом», в котором принимал участие и сын знаменитой пары, являющийся директором театра.

Иван Владимирович отметил, что хореограф в наше время является «умирающей» профессией, среди талантливых артистов, композиторов и музыкантов существует всего лишь несколько настоящих хореографов. Именно таким профессионалом была Наталия Дмитриевна. Ее уход означает большую потерю для всей мировой культуры.

Директор театра также рассказал, что перед тем, как балерина почувствовала недомогание, они вместе работали над новой редакцией балета «Пушкин», который когда-то был поставлен в Мариинском театре. Первый акт удалось утвердить, однако при обсуждении второго возникли некоторые разногласия между Касаткиной и Василевым. Возможно, бурное обсуждение оказало влияние на состояние артистки.

«У нас не всегда с ней совпадали мнения. Она у меня поплыла. Вызвали скорую, и потом все плохо закончилось», – поделился Иван.