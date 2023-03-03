«Все плохо»: 32-летняя Регина Тодоренко посетила пластического хирурга

Регина Тодоренко относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся эксклюзивными подробностями о себе. Девушка ведет активный диалог с подписчиками и всегда рада рассказать истории из жизни. На этот раз возлюбленная Топалова вновь вышла на связь и сделала откровенное заявление.

Так, 32-летняя Регина сообщила о том, что она посетила пластического хирурга, и, к слову, прогнозы эксперта не самые позитивные. «Что вам сказать, все плохо. Есть вероятность, что через пять лет мое тело и лицо не будут такими упругими», — с досадой сообщила телеведущая.

После подобных слов врача Тодоренко приняла для себя важное решение: несмотря ни на что, она не собирается ложиться под нож хирурга. Вместо всех манипуляций артистка сменила уходовую косметику, в этом вопросе ее мнение однозначно: «Я против пластики».

Напомним, что уже долгое время Регина состоит в браке с Владом Топаловым. Супруги даже успели стать родителями двух сыновей. Однако по Сети регулярно ходят слухи о том, что у молодых людей серьезные проблемы в отношениях. Недавно Тодоренко вышла на связь в личном блоге и только подтвердила эти домыслы. Подробности читайте здесь.