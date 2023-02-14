«Ненавижу»: Регина Тодоренко перестала скрывать проблемы в браке с Топаловым
В День влюбленных Регина Тодоренко сообщила о ссоре с Владом Топаловым.
Фото: Из профиля Instagram* Тодоренко (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
14 февраля все пары отмечают День влюбленных. Пока другие звездные семьи делятся в личном блоге историями знакомств и трогательными видео, Регина Тодоренко сообщила тревожные новости.
В социальной сети телеведущая опубликовала фотографию с супругом. По этому снимку хорошо видно, что между молодыми людьми есть напряжение: Топалов отвернулся и совсем не смотрит в сторону возлюбленной. Регина немногословно прокомментировала ситуацию: «Ох, ненавижу ругаться».
Фото: Из профиля Instagram* Тодоренко (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Что конкретно вызвало недопонимание — Тодоренко не стала уточнять. Однако преданные поклонники пары выразили надежду на то, что в скором времени супруги помирятся и романтично проведут остаток Дня святого Валентина.
К слову, по Сети уже давно ходили слухи о разладе в семье Регины.
Ранее Елизавета Арзамасова вышла на связь со своими подписчиками и рассказала о том, в какой компании она проведет 14 февраля. Подробности читайте в этой статье.