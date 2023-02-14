«Ненавижу»: Регина Тодоренко перестала скрывать проблемы в браке с Топаловым

14 февраля все пары отмечают День влюбленных. Пока другие звездные семьи делятся в личном блоге историями знакомств и трогательными видео, Регина Тодоренко сообщила тревожные новости.

В социальной сети телеведущая опубликовала фотографию с супругом. По этому снимку хорошо видно, что между молодыми людьми есть напряжение: Топалов отвернулся и совсем не смотрит в сторону возлюбленной. Регина немногословно прокомментировала ситуацию: «Ох, ненавижу ругаться».