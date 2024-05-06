Все планы в силе: директор раскрыл, что ждет Николая Носкова после госпитализации

Директор Николая Носкова Александр Качан рассказал о планах заслуженного артиста России после недавней госпитализации. В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что концерты певца не будут отменены.

Александр Качан подчеркнул, что все планы остаются в силе. Концертный директор добавил, что «люди могут лечиться и поддерживать себя». 10 мая у артиста запланирован концерт в клубе-ресторане Petter в Москве. Однако телеканал «Звезда» утверждает, что страница на сайте бара с анонсом выступления уже не открывается. Супруга Николая Носкова Марина пока не прокомментировала эту информацию.

Напомним, 3 мая в СМИ распространились сообщения об экстренной госпитализации Николая Носкова в Москве с подозрением на пневмонию. По данным Telegram-канала Mash, в настоящее время исполнитель хита «Это здорово» находится в состоянии средней степени тяжести.

Впоследствии жена Николая Носкова Марина подтвердила, что певцу диагностировали пневмонию. По словам супруги артиста, болезнь протекает бессимптомно. Марина Носкова отметила, что муж «неплохо себя чувствует», а его «температура и давление в норме», за исключением небольшой слабости.

Напомним, Николай Носков перенес инсульт в 2017 году. Спустя год певец продолжил работу над альбомом «Живой» при поддержке продюсера Виктора Дробыша. В 2019 году у артиста состоялся первый за несколько лет большой сольный концерт. В настоящее время Николай Носков продолжает выступать на сцене несмотря на то, что не смог до конца восстановиться после инсульта.

Ранее сообщалось о том, что у Николая Носкова в ходе лечения в больнице возникло осложнение, связанное с тромбами.