«Все пишут, что я в рехабе»: Глюкоза вышла на связь с поклонниками без волос и со странным лицом

Певица Глюкоза продолжает удивлять поклонников странными перевоплощениями. Недавно она в очередной раз изменилась, шокировав пользователей своей внешностью — на кадрах у нее не было волос, а лицо было в каком-то гриме. При этом артистка призналась, что с ней все хорошо и она не в рехабе.

Последние несколько месяцев Глюкоза постоянно экспериментирует с образами — красит, стрижет, наращивает волосы, сбривает брови и пробует необычные макияжи. Многие фанаты беспокоятся за нее и считают, что ей уже пора остановиться. Однако сама исполнительница так, по всей видимости, не думает.

В личном Telegram-канале артистка опубликовала видео, в котором была в образе гуманоида. Говорила она, растягивая слова.

«Ребятушки, сегодня открыла новость. Все пишут, что я в рехабе. Но я не там, я в другом месте. Скоро узнаете, в каком», - заявила Глюкоза.