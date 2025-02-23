38-летняя певица Глюкоза после череды скандалов начала стремительно терять вес

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, стремительно теряет вес после скандалов и начала «клубного» стиля жизни.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, вес исполнительницы хита «Невеста» упал ниже 48 килограммов при росте 165 сантиметров.

В настоящее время Глюкоза борется с последствиями пагубных пристрастий, которые привели ее к скандалам. Несмотря на пройденное лечение 38-летняя артистка регулярно появляется в ночных клубах, где выступает в качестве диджея.

При этом гонорары Наталья значительно увеличились. Певица подняла стоимость выступления на корпоративах на 500 тысяч рублей – до 3 миллионов рублей. В райдере Чистякова-Ионова требует бутылку коньячка Hennessy XO и двух личных охранников. Кроме того, певицу запрещено снимать на видео.

В декабре 2023 года Глюкоза попала в скандал, связанный с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой. После этого исполнительницу обвинили в употреблении наркотиков перед концертом в Красноярске и неадекватном поведении на сцене. Один из последних скандалов произошел из-за ее задержания в аэропорту в странном состоянии. Сама Глюкоза отметила, что не принимала никакие препараты и списала все на то, что ее травлю организовали недоброжелатели.

Ранее журналист Отар Кушанашвили раскритиковал певицу Глюкозу, решившуюся на эксперименты со внешностью. Он считает, что, несмотря на борьбу с раком, выглядит намного лучше.