«Все переоформил на новую жену»: Алана Мамаева опять жалуется на бывшего мужа

Блогер Алана Мамаева снова жалуется на бывшего мужа-футболиста. Она рассказала об алиментах от него в 10 тыс. рублей и суде за 48-метровую однокомнатную квартиру. Павел Мамаев переоформил недвижимость на новую супругу, утверждает Алана.

Подробностями она поделилась в шоу «О чем не говорят женщины?»

«У меня сейчас бывший муж платит алименты 10 тысяч рублей. И это не суд постановил. Он сам так решил», - поделилась Мамаева.

По ее словам, экс-супруг утверждает, что безработный. Кроме того, он «все переоформил на новую жену».

Мамаева устала от судов – признается, что и так сама содержит детей, а денег у Павла не просит. Общения между ними нет – все происходит через адвоката.

«У нас была куча квартир, но папа теперь у нас все отжимает. Даже последние вот эти 48 метров. Мы их делим», - поделилась Мамаева и добавила, что дети привыкли жить в отдельных комнатах, сейчас их уже нет.

Ранее Мамаева публично поздравила бывшего мужа с пополнением в семье.