«Все, перекормили»: Иосиф Пригожин объяснил, почему певца SHAMAN начали «ровнять с землей»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, начали ровнять с землей. По его мнению, так устроено общество.

«У нас от любви до ненависти один шаг, и наоборот. Появился SHAMAN — стали его боготворить. Сейчас уже его начинают с землей ровнять. Понимаете? Так существует у нас общество, и с этим ничего не поделаешь. Успешных людей не любят», — сказал муж певицы Валерии в программе «Вы держитесь!» на RTVI.

Кроме того, Пригожин отметил, что некоторые общественные деятели пытаются делать себе пиар за счет уничтожения артистов. При этом им важно лишь громкое имя, а на судьбу человека им наплевать.

«Был период, когда Шаман, Шаман… Все, перекормили. Сейчас уже стали его осуждать. Вот он там торговую марку решил сделать», — сказал Пригожин, добавив, что не поддерживает идею Ярослава зарегистрировать бренд «Я русский».

Как отметил Пригожин, у Дронова очень звучная фамилия, из которой мог бы получиться гораздо более громкий и эффектный бренд, чем SHAMAN.

Напомним, что недавно артист захотел зарегистрировать товарный знак «Я русский», назвав причиной «защиту своей репутации».

Ранее SHAMAN, назвал имя своего главного конкурента на сцене. Он признался, что видит конкурентом самого себя «через 10 лет».