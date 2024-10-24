Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, назвал имя своего главного конкурента на сцене. В интервью aif.ru артист признался, что видит конкурентом себя «через 10 лет».

Знаменитость много выступает, радует публику хитами и даже примеряет на себя неожиданные образы. Так, он исполняет роль в этно-опере продюсера и композитора Игоря Матвиенко «Князь Владимир». Ему досталась главная роль. Ярослав примерил бороду ради того, чтобы вжиться в образ князя Владимира.

Журналисты поинтересовались, есть ли у Дронова конкуренты. Он не стал долго думать и коротко ответил.

«Конечно, есть. Это я сам через десять лет», – заявил SHAMAN.

Напомним, что недавно артист захотел зарегистрировать товарный знак «Я русский», назвав причиной «защиту своей репутации». Ответил Дронов и на претензии Ксении Собчак, которая заявляла, что певец «будет спаивать народ под свои песни». СМИ писали, что под товарным знаком он может производить продукцию, включая спиртные напитки и игрушки для взрослых.

Ранее мы писали о том, что стилист назвал ошибки в образе певца SHAMAN. Эксперт рассказала о недочете в беседе с сайтом «Страсти».