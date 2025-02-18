«Все пенсионеры имеют накопления»: Лолита не грустит из-за массовой отмены концертов в России

Певица Лолита Милявская прокомментировала массовые отмены концертов в России. Она заявила, что ей жалко зрителя, теряющего из-за этого деньги. А вот на ее жизнь эти неудачи не влияют.

На днях у Лолиты сорвались еще два выступления — в Ульяновске и в Волгограде. Артистка не смогла приехать в города из-за жалоб общественников. По словам Милявской, она получает сообщения от фондов, о существовании которых до этого даже не знала.

«Больше всего запомнилась военно-патриотическая организация «Друзья Чебурашки». Я не шучу, есть такое название!» - поделилась Лолита с Daily Storm.

Певица подчеркнула, что свои деньги не тратила на гастрольный тур. Музыканты работают на нее бесплатно. А вот зрители пострадали, так как при возврате удерживается 10% от стоимости билетов.

«Правда, на моей семье это не отражается. Я всю жизнь знала, что, если рассчитывать на пенсию, — лучше сразу в морг. Поэтому не тратила деньги никуда, кроме рабочих расходов. Все пенсионеры и имеют накопления», - заявила артистка.

Ранее продюсер Евгений Бабичев поддержал Лолиту после отмены концертов.