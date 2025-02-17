«Она всегда выступала с минимальным количеством одежды»: за Лолиту заступились после отмены концертов

Певицу Лолиту Милявскую, чьи концерты массово отменяют в России, «просто хотят убрать» из шоу-бизнеса. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил продюсер Евгений Бабичев. Музыкальный критик заступился за оскандалившуюся артистку и отметил, что ее незаслуженно наказывают.

Недавно Лолита объявила о срыве сразу нескольких выступлений в российских городах после жалоб общественников. Певице до сих пор припоминают ее участие в скандальной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. По мнению продюсера, артистка больше всех «пострадала» от громкого мероприятия, в то время как ее коллеги уже давно вернулись к работе и не испытывают проблем с карьерой.

«Только одна Лолита отдувается, как будто она больше всех провинилась и больше всех там отметилась. Я напомню, что поведение Лолиты на «голой» вечеринке никак не отличается от того, что она делала на сцене все эти годы», — заявил Евгений Бабичев.

Собеседник издания добавил, что Лолита «всегда эпатировала, выступала с минимальным количеством одежды на сцене, могла себе позволить любую выходку», однако это всегда считалось нормой. Евгений Бабичев осудил тех, кто пытается «поучать» опытную певицу.

Музыкальный критик считает несправедливой массовую отмену концертов Лолиты. Евгений Бабичев подчеркнул, что у артистки есть своя аудитория, которая ждет ее возвращения на сцену. Продюсер встал на защиту знаменитости и заявил, что ее пытаются «убрать».

«Нужно перестать кошмарить Лолиту. Все-таки у нее есть своя аудитория, которая тоже скучает и любит творчество певицы. <…> Как будто какими-то недобросовестными методами просто хотят убрать сильную фигуру в шоу-бизнесе», — отметил критик.

Напомним, в 2023 году Лолита оказалась в центре скандала после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала концерты певицы стали массово отменять по России.

Ранее мы писали о том, что в третьем за день городе отменили сольный концерт Лолиты.