«Все отжило. Я отпускаю эту муть»: Елена Ксенофонтова вышла на связь после развода с третьим мужем

Актриса Елена Ксенофонтова вышла на связь с поклонниками после того, как шокировала их новостью о разводе. Подробностей звезда кино раскрывать не стала, но спустя несколько дней поделилась стихотворением, в котором рассказала о своей жизни после расставания с супругом.

В недавнем интервью актриса призналась, что больше не живет с третьим мужем-адвокатом. Причину развода она не назвала, но дала понять, что не жалеет. В стихах она заявила, что «отпускает» время, наполненное обидами. По ее словам, были и хорошие моменты, но их перекрыли плохие.

«Все, что со мной происходило, имело смысл. Опыт. Путь. Но, Слава Богу, все отжило. Я отпускаю эту муть», - заявила Елена.

Напомним, что с третьим мужем Алексеем Куликовым актриса прожила только два года. Брак оказался несчастливым.

Ранее Елена Ксенофонтова пожелала гореть в аду мужчинам, издевающимся над женами.