«Горите в аду»: Ксенофонтова обратилась к мужчинам, которые избивают жен

Актриса театра и кино Елена Ксенофонтова публично обратилась к мужчинам, издевающимся над женами. На своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) она пожелала им гореть в аду.

Елена обратилась к мужчинам, которые могут дать оплеуху своей жене, схватить за горло, вывернуть руки или пнуть за то, что она сделала что-то не так.

«Остановитесь на секунду и просто представьте, что сейчас кто-то такой же, одуревший от безнаказанности, истязает вашу маму, сестру или доченьку. Представили? Не подействовало? Ну тогда горите в аду», — сказала актриса.

Ксенофонтова рассказывала, что бывший муж, адвокат Александр Рыжих морально уничтожал ее сына. Она рассказывала, что якобы он сначала самоутверждался за ее счет, а потом переключился на Тимофея, которому тогда было семь лет.

Актриса родилась в Казахстане, а после переехала с семьей в Россию. Но Ксенофонтова тщательно следит за событиями, которые происходят на ее Родине. По-видимому, на данное высказывание ее сподвигла смерть Салтанат Нукеновой, которую серьезно избил муж. Однако сам отрицает свою вину в ее кончине.

Недавно судмедэксперт заявила, что Салтанат Нукенова умерла бы от удушения и без травмы головы.