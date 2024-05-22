«Все отекло»: фаворитке Киркорова потребовалась скорая помощь из-за первого выхода в свет после пластики

Фаворитка певца Филиппа Киркорова Марго Овсянникова обратилась за помощью к медикам после того, как впервые после пластики вышла в свет. Артистка призналась, что заболела, а также заметила отеки от компрессионного белья.

Весной текущего года муза исполнителя хита «Зайка моя» отправилась за консультацией к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Она делилась, что Филипп велел ей многое в себе изменить, и она не посмела ослушаться. Правда, подробностей операции не раскрыла. Хотя после ее первого выхода в свет многие уже заметили ее новую грудь, а также более упругие ягодицы.

В беседе с Kp.ru Овсянникова призналась, что пока не готова делиться деталями операции, а также называть имя своего врача. Но она подтвердила, что изменилась кардинально. Правда, период реабилитации пока не прошел.

По словам Марго, после недавнего выхода в свет, она почувствовала себя плохо, так как, вероятно, простыла. У нее поднялась температура. Однако вызвать скорую помощь она решила не из-за этого.

«Увидела, что от чулков и всего компрессионного белья у меня все отекло. Я не знала, что делать, и вызвала скорую», - рассказала певица.

Отметим, что Марго должна была появиться на премии RU TV в Москве, но отказалась от мероприятия из-за плохого самочувствия.

Ранее Марго Овсянникова заявила, что переезжает к Филиппу Киркорову.