Уже привезла в дом половину вещей: муза Филиппа Киркорова заявила о переезде к певцу

Певица Марго Овсянникова заявила Филиппу Киркорову, что намерена съехаться с ним. В день рождения артиста она приехала к нему в особняк с сумками и призналась, что теперь будет жить в его доме.

Уже на протяжении нескольких месяцев исполнитель хита «Зайка моя» выходит в свет не один, а в компании молодой вокалистки. Сам он признавался, что любит открывать таланты, поэтому и заинтересовался Марго. Впрочем, их общение ограничивается не только сотрудничеством. Это дала понять сама певица, когда заявилась в дом старшего наставника с чемоданами.

На 57-летие Филиппа Овсянникова приехала на машине, багажник которой был забит ее сумками. При этом она призналась, что это далеко не все ее вещи. Судя по выражению лица Киркорова, он был шокирован поступком музы.

«Филипп, я решила стать еще ближе! Переезжаю к вам. Еще три чемодана вечером», - сообщила Марго.

К слову, что ответил на это Филипп, неизвестно. Его комментарии по этому поводу остались за кадром и не попали в видео, опубликованное в социальных сетях.

Ранее стало известно, как Филипп Киркоров отметил день рождения.