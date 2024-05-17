«Все от нее терпел»: как Пугачева заставляла ревновать Галкина* к молодому фавориту

Певец Сергей Савин, ставший фаворитом Аллы Пугачевой на шоу «Фактор А», признался, что Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) во всем слушался певицу. Он назвал юмориста «терпилой».

Савин утверждает, что стал фаворитом звезды, когда Пугачева и Галкин* еще не были женаты. Юмориста злило особенное отношение Примадонны к Сергею, но он был вынужден молча терпеть, поскольку боялся певицу.

Однажды артистка на презентации диска фаворита попросила Галкина* держать портрет Савина, и он был вынужден сделать так, как просит Примадонна. Шоумен улыбался, но в его глазах виднелась растерянность: Сергей вызывал у будущего мужа звезды раздражение.

«Но ослушаться приказов Аллы он не мог. Галкин* все от нее терпел. А человека, который всё терпит, наверное, можно назвать терпилой. Знаете, окружение Аллы Борисовны — это были люди, которые ее побаивались», — цитирует Савина aif.ru.

Каждый из этих людей, говорит он, был марионеткой в ее руках. Никто не смел перечить Пугачевой и делать то, что ей могло не понравиться.

Фаворит звезды вспомнил, что Галкин* пытался «исподтишка саботировать» те мероприятия, которые тогда устраивала своему любимцу Примадонна. Савину тоже было не очень комфортно в этой ситуации.

Ранее Юрий Лоза заявил, что Пугачева и Галкин* считают каждую копейку в эмиграции.

*(признан иноагентом на территории РФ)