«Все от нее терпел»: как Пугачева заставляла ревновать Галкина* к молодому фавориту
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Певец Сергей Савин, ставший фаворитом Аллы Пугачевой на шоу «Фактор А», признался, что Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) во всем слушался певицу. Он назвал юмориста «терпилой».
Савин утверждает, что стал фаворитом звезды, когда Пугачева и Галкин* еще не были женаты. Юмориста злило особенное отношение Примадонны к Сергею, но он был вынужден молча терпеть, поскольку боялся певицу.
Однажды артистка на презентации диска фаворита попросила Галкина* держать портрет Савина, и он был вынужден сделать так, как просит Примадонна. Шоумен улыбался, но в его глазах виднелась растерянность: Сергей вызывал у будущего мужа звезды раздражение.
«Но ослушаться приказов Аллы он не мог. Галкин* все от нее терпел. А человека, который всё терпит, наверное, можно назвать терпилой. Знаете, окружение Аллы Борисовны — это были люди, которые ее побаивались», — цитирует Савина aif.ru.
Каждый из этих людей, говорит он, был марионеткой в ее руках. Никто не смел перечить Пугачевой и делать то, что ей могло не понравиться.
Фаворит звезды вспомнил, что Галкин* пытался «исподтишка саботировать» те мероприятия, которые тогда устраивала своему любимцу Примадонна. Савину тоже было не очень комфортно в этой ситуации.
Ранее Юрий Лоза заявил, что Пугачева и Галкин* считают каждую копейку в эмиграции.
*(признан иноагентом на территории РФ)