«В крошечной стране - маленькие зальчики»: Лоза назвал причину бедственного положения Пугачевой и Галкина*

Музыкант Юрий Лоза заявил, что певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) за границей считают каждую копейку. И, по его мнению, это вполне логично, так как в эмиграции они не могут себе позволить большие концерты.

70-летний артист отметил, что в России супруг Примадонны мог давать шоу для тысяч зрителей. Соответственно, и зарабатывал огромные деньги. Но за рубежом нет дальше больших концертных площадок, поэтому юмористу и приходится выступать в маленьких залах.

«В крошечной стране - маленькие зальчики. Это же естественно. <…> Ну и какой тур можно там сделать? Конечно, каждую копейку придется считать!» - заявил Лоза в беседе с aif.ru.

К слову, сам Максим Галкин* тоже делился на одном из своих концертов, что доход его семьи сильно сократился. Он рассказывал, что, если раньше они себе ни в чем не отказывали, то сейчас приходится экономить.

Ранее Юрий Лоза пожаловался на крошечную пенсию.

*(Признан иноагентом на территории РФ)