«Все от меня забрали»: Девятова заявила, что в Литве с нее сняли красную звезду

Заслуженная артистка России и исполнительница народных песен Марина Девятова вспомнила о неприятном случае, произошедшем с ней во время гастролей по Европе. Об этом она рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

По словам знаменитости, инцидент произошел во время ее концерта в Литве, посвященного 70-летию победы над фашистской Германией.

«Приезжаем в Прибалтику, у меня сольный концерт в Литве. Программа к 70-летию Победы. Местные организаторы – русские ребята. И вот они к нам подходят и говорят: «Простите, а вы можете звездочки убрать с пилоток и с погон?» Я удивилась: «Почему?!» А они мне: «У нас это тоже самое, что и свастика», - поделилась артистка.

Девятова отметила, что затем организаторы попросили ее заклеить красную звезду на ремне скотчем. Певица подчеркнула, что была вынуждена пойти на уступки, поскольку в противном случае организаторам могло грозить тюремное наказание.

Кроме того, звезда отметила, что была опустошена после произошедшего.

«Это был для меня один из самых эмоционально сложных залов. <…> Но это было такое состояние – я после выступления была просто энергетически пустая, они все от меня забрали», – заключила она.

Ранее мы писали, что зрители ушли с концерта певца Александра Серова в Угличе, не дождавшись его окончания.