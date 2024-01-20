«Все останется при ней»: адвокат рассказал о дальнейшей судьбе Анны Asti в России

Адвокат по уголовным делам Андрей Алешкин рассказал о дальнейшей судьбе «отмененной» певицы Анны Asti. После скандала из-за участия в «голой» вечеринке организаторы начали массово отказываться от концертов исполнительницы.

По мнению юриста, Анна спокойно сможет продолжить работу в России, так как нет никаких юридических основания для запрета ее выступлений.

«Уверен, что певице в глобальном плане ничто не угрожает. Все останется при ней. Нет даже допустимого повода, чтобы говорить в юридическом ключе о наличии для нее каких-либо препятствий петь и работать в России», — заявил Алешкин в беседе с «ФедералПресс».

Напомним, 20 декабря блогер Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор», которую посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Ксения Собчак и другие другие звезд. Все они поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. При этом Анна Asti выступала на мероприятии и была одета. После вечеринки всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Телеканалы в спешном порядке стали вырезать из новогодних программ оскандалившихся звезд.

Анну Asti даже предлагали лишить российского гражданства. Кроме того, в некоторых городах страны исчезли афиши с анонсом концерта звезды. Цены на корпоративы снизились с 10 до 7 млн рублей.

19 января стало известно, что Анна покинула Россию вместе со мужем. Она собирается провести зиму за границей.