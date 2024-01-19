Мартовский тур под вопросом: певица Анна Asti уехала с мужем из России

Певица Анна Asti покинула Россию вместе со своим мужем после выступления на «голой» вечеринке у Насти Ивлеевой. По информации Telegram-канала Mash, она собирается провести зиму за границей.

Цены на корпоративы звезды заметно снизились. До ее участия в скандальной вечеринке выступление Asti стоило 10 млн рублей, после стоимость снизилась до 7 млн рублей. Райдер Анны составляет 600 тысяч рублей — из них 500 тысяч рублей необходимы на свет и звук, еще 100 тысяч рублей — на питание певицы и ее команды.

На данный момент все запланированные концерты знаменитости отменены или перенесены. Также находится под вопросом мартовский тур Asti.

20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Анну Asti после скандальной вечеринки даже предлагали лишить российского гражданства. Кроме того, в некоторых городах страны исчезли афиши с анонсом концерта звезды.