«Все остальные так не кричат»: Юлия Пересильд высказалась о музыкальном дебюте дочери Анны

Актриса Юлия Пересильд отреагировала на успех дочери Анны в музыкальной сфере. Звезда фильма «Вызов» призналась, что с шестимесячного возраста наследницы знала о ее вокальном таланте, так как она кричала громче остальных детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В октябре 2025 года Анна Пересильд выпустила первую песню вместе с артистом Ваней Дмитриенко. Трек «Силуэт» за несколько дней стал хитом. Однако, как считает мама юной звезды, пока рано говорить, где Анна будет успешнее – в кино или в музыке. Сейчас школьница пробует себя в разных сферах, и Юлия считает, что это правильно.

«На самом деле, ее вокальные начинания начались примерно в возрасте шести месяцев, когда мы поняли, что так громко, как кричит этот ребенок — все остальные так не кричат… Я думаю, Ане пока рано думать про уход из одной профессии или другой, она все равно еще школьница. Все, что у нее сейчас происходит — это, конечно, прекрасно, но пока рано думать, что выбирать», - поделилась Пересильд.

Напомним, что Анна дебютировала в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В нем она сыграла школьницу Айгуль. После этого актрису стали приглашать в свои проекты и другие режиссеры. А в октябре 2025 года в прокат вышла новая версия «Алисы в Стране чудес», где Пересильд досталась главная роль.

Ранее Анна Пересильд призналась, что дедушка устроился к ней личным водителем.