«Работает от любви»: Анна Пересильд рассказала, что ее дедушка стал личным водителем

Анна Пересильд рассказала, что её дедушка стал её личным водителем.

Актриса поделилась трогательной историей о своем дедушке, который теперь помогает ей не только как близкий человек, но и как личный водитель.

По словам Анны, дедушка относится к этой роли очень серьезно, но не как к работе, а как к проявлению заботы о внучке.

«Периодически плачу ему зарплату, но он это не любит и не хочет, чтобы я ему платила. Это для него проявление очень большой любви и заботы», — рассказала Пересильд в шоу «Кино в деталях».

Актриса отметила, что, несмотря на ее попытки отблагодарить дедушку материально, для него важнее всего — быть рядом и помогать ей в повседневных делах.

