«Все остальное — приятное дополнение»: Михаил Шуфутинский рассказал о подарках супруге

Певец Михаил Шуфутинский рассказал об отношениях с 48-летней супругой Светланой. В эксклюзивной беседе с журналом The Voice артист также признался, какие подарки делает избраннице.

По словам «короля шансона», женщину радует не цена за подарок, в сам факт внимания.

«Самый дорогой подарок — это забота и уверенность в своем мужчине. Все остальное — просто приятное дополнение. Светлана — женщина мудрая, она это прекрасно понимает», — заявил 77-летний исполнитель.

При этом Михаил Захарович заверил, что не любит придавать публичной огласке свои отношения с близкими людьми. Однако ранее он признавался, что супруга «страшно ревнует» к танцовщицам его балета.

Скоро у Шуфутинского выходит новая песня, которая получила название «Коктебель». Артист отметил, что композиция имеет для него историческую ценность и напоминает о маме.

«В детстве мама часто брала меня с собой туда, на море. Я там, как все мальчишки, баловался, плескался, и, бывало, дело доходило до того, что тонул. Мама меня, конечно, спасала. Воспоминания оттуда — одни из самых ярких и теплых. Они теперь бесценны. И, когда замечательный продюсер и композитор Дарья Кузнецова предложила мне спеть эту композицию, я сразу согласился. Это ведь не просто песня, это моя жизнь, моя память о маме», — сказал артист.

