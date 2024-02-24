«Все осознала, все поняла»: раскрыты детали тайного разговора Ивлеевой после «голой» вечеринки

Блогер Анастасия Ивлеева осознала свою ошибку после «голой» вечеринки. Об этом заявил шоумен Стас Барецкий.

Барецкий признался, что разговаривал с Ивлеевой после ее вечеринки. Он назвал блогера «неплохой девчонкой», которая «словила звездную болезнь», присущую многим знаменитостям. При этом, по его словам, она осознала свою ошибку.

«Я с ней беседовал недавно, я с ней на связи. Я говорю: «Насть, ну что там у тебя?» Она говорит: «Ну, я все осознала, все поняла, что я ошиблась с этим мероприятием — голой вечеринкой, все осознала», — цитирует шоумена NEWS.ru.

Шоумен отметил, что Ивлеева подняла телевидение на новый уровень, благодаря участию в программе «Орел и решка». Барецкий призвал «не добивать» блогера, которая просто «заблуждалась».

Ранее критик Сергей Соседов рассказал, что у блогера Насти Ивлеевой есть влиятельные покровители. Он заверил, что благодаря «крыше» телеведущая сможет выйти «сухой из воды» после скандальной «голой» вечеринки в конце декабря.