«У нее связи и крыша»: раскрыты данные о покровителях Насти Ивлеевой

Критик Сергей Соседов рассказал, что у блогера Насти Ивлеевой есть влиятельные покровители. Он заверил, что благодаря «крыше» телеведущая сможет выйти «сухой из воды» после скандальной «голой» вечеринки в конце декабря.

Последние два месяца звезда «Монастыря» предпочитает не появляться на публике и даже не выходить на связь в социальных сетях. Связано это молчание с тем, что она столкнулась с проблемами после «арт-выставки» со своеобразным дресс-кодом, от которой пострадали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Так, певица Лолита Милявская до сих пор не может наладить свою карьеру после тусовки. Некоторые даже считают, что она вовсе больше не появится на сцене. А вот Ивлеева еще вернется – так считает Сергей Соседов.

По мнению критика, Настя сможет восстановить репутацию, ведь у нее огромное количество не только денег, но и подписчиков. К тому же за ней стоят влиятельные люди, которые, вероятно, ей помогают и в этой ситуации.

«У нее полно подписчиков, у нее деньги, у нее связи, и, я думаю, какая-то крыша наверху», - поделился Соседов на YouTube-канале «СпецКорр».

Напомним, что сама Настя после скандала признавалась, что осталась совсем одна. По ее словам, ее практически никто не поддержал. Поклонники подозревали, что блогера бросил даже молодой бойфренд. Однако недавно появилась информация, что они все-таки проводят время вместе.