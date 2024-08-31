«Все одинаковые, спутать можно!»: с кем сравнили певицу Нюшу в новом образе

34-летняя певица Нюша после развода стала все чаще менять имидж и примерять новые экстравагантные образы. Недавно артистка поделилась в соцсети серией кадров и столкнулась с критикой. Многие обвинили знаменитость в копировании стиля блогера Вали Карнавал.

На опубликованных фото Нюша предстала в белой пижаме с цветочным принтом, поверх которой надела кожаный бомбер. Певица дополнила образ высокими белыми носками и балетками со стразами. Артистка также надела солнцезащитные очки и собрала волосы. В таком наряде знаменитость отправилась на улицу.

Подписчики певицы оценили ее необычный образ, отметив, что она «раздает стиль».

«Такая женственная. Очень красивая Нюша. Атмосферные кадры», «Нюша такая красивая стала», «Нюша, Вы раздаете стиль», — написали пользователи Сети.

Однако нашлись и те, кто перепутал Нюшу с Валей Карнавал.

«Я подумала, что Карнавал», «В этом стиле похожа на Валю Карнавал», «Все одинаковые! Спутать можно!» — подчеркнули подписчики артистки.

Сама Нюша отмечала, при внутренних изменениях происходят и изменения во внешности.

«Как только что-то меняется внутри, хочется, чтобы внешне это тоже как-то проявилось», — заявляла певица.

Знаменитость признавалась, что после перемен во внешнем виде ей снова «хочется вернуться к своей „изюминке“ и уникальности».

15 августа стало известно, что Нюша официально развелась с бизнесменом Игорем Сивовым после того, как в конце мая этого года подала на развод. Пара состояла в браке с 2017 года, у них двое детей — 5-летняя дочь Серафима-Симба и двухлетний сын Саффрон.

Ранее сообщалось о том, что Нюша раскрыла, как будет видеться с детьми после развода.