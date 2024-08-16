«У нас с Игорем нестандартная ситуация»: Нюша раскрыла, как будет видеться с детьми после развода

Певица Нюша рассказала, как они с бизнесменом Игорем Сивовым будут делить детей после развода. Она отметила, что они планируют проводить с ними одинаковое количество времени.

В середине августа артистка официально оформила развод с предпринимателем. При этом, несмотря на то, что чаще всего после расставания родителей несовершеннолетние остаются с матерью, в их случае они будут жить с отцом. В этом Нюша не видит ничего страшного, так как сама живет на два города.

«У нас с Игорем нестандартная ситуация, но мы стараемся сделать все для наших детей. Мы верим, что важно, чтобы дети проводили время и с мамой, и с папой в равной степени. Серафима-Симба сейчас учится в Дубае, а я живу на два города, поэтому дети часто путешествуют. Это, конечно, не всегда просто», - рассказала Нюша Voice.

По признанию Нюши, для них с Сивовым очень важен комфорт детей, чтобы они спокойно пережили развод родителей. Однако они все еще не знают, что мама и папа больше не планируют жить вместе. Певица хочет преподнести эту новость в форме игры.

Ранее Нюша рассказала о комплексах, с которыми справилась после развода.