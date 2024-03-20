«Все очень запутанно»: друг королевской семьи раскрыл причину исчезновения Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон после перенесенной операции и скандала с редактированием семейной фотографии не справилась с навалившимся на нее давлением и ушла из информационного поля. Такое предположение высказал друг британской королевской семьи Бен Дункан.

«Все очень запутанно. Кто знает, где она? Но она точно ушла из общественного поля Великобритании надолго. <...> Моя теория заключается в том, что Кейт просто не справилась с навалившимся на ее плечи давлением», – сказал собеседник РЕН ТВ.

При этом он подтвердил, что Миддлтон действительно перенесла хирургическое вмешательство в январе. Но вместо положенных трех дней провела в больнице две недели.

Как подчеркнул Дункан, «что-то идет не так», но причиной совершенно точно не стал разлад в семье Кейт и принца Уильяма, о котором в последнее время пишут в СМИ.

Напомним, 16 января принцесса Кейт была госпитализирована в одну из клиник Лондона для проведения планового хирургического вмешательства. С тех пор о ней нет никаких известий, на публике жена принца Уильяма не появлялась.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям могут выступить с официальным заявлением на фоне слухов о разладе в королевской семье. Ожидается, что обращение к народу, в котором также будет затронута тема здоровья Кейт, состоится в апреле.