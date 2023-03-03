«Все очень сложно»: у 73-летнего Боярского сильно пострадали умственные способности после ковида

Популярный артист Михаил Боярский, самый известный Д’Артаньян России, в последние годы все реже появляется на публике. Но на днях он неожиданно не только вышел в свет, но и выступил на сцене. Он спел хит «Динозаврики» с сыном Сергеем на вечере памяти композитора Виктора Резникова. После выступления он не отказался и немного поговорить с журналистами. Им он откровенно признался, что до сих пор до конца не оправился после ковида.

Полтора года назад Михаил Сергеевич узнал, что заразился короновирусной инфекцией, унесшей жизни многих людей по всему миру. Справиться с болезнью у него получилось, но с последствиями приходится разбираться до сих пор. По словам Боярского, он чувствует, что утратил умственные способности после недуга, и это уже никак не исправить.

«Я не восстановился еще до конца: все очень сложно. Эта зараза все-таки надолго. После ковида я глупей стал намного, не такой подвижный, как ранее. Эта болезнь свои следы оставляет. Постковидный синдром – это чудовищное состояние, очень неприятное. Он у меня до сих пор не прошел», - честно рассказал артист.

Также Боярский пояснил, почему сейчас все реже появляется на публике. Оказалось, что в 73 года он уже хочет больше проводить времени с семьей, нежели на светских мероприятиях. Проекты ему предлагают до сих пор, однако сейчас он часто от них отказывается. Ему просто стало неинтересно это, так как у него сменились приоритеты. Теперь он заботится о внуках, которые его постоянно удивляют. И это приносит ему настоящее удовольствие.

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