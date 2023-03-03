Плазмоферез помог: 46-летнего Романа Костомарова выводят из медикаментозного сна

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. С тех пор мужчина ведет отчаянную борьбу с серьезным недугом. Известно, что Олимпийский чемпион уже перенес ампутацию стоп и инсульт, вот почему все близкие люди не прекращают молитв за его здоровье. Сегодня появилась информация о том, что в состоянии фигуриста наметилась положительная динамика.

Как сообщает Telegram-канал «112», сегодня доктора Коммунарки попробуют вывести спортсмена из медикаментозного сна. Недавно Роману был проведен плазмоферез, и именно эта процедура дала «хорошие результаты и шансы на выздоровление».

К слову, сейчас для Костомарова начинается новый вызов: сможет ли организм Олимпийского чемпиона поддерживать стабильное состояние — покажет только время.

«Несколько дней медики будут наблюдать за ситуацией», — резюмировали журналисты «112».

Ранее врачи дали прогнозы сломавшему сустав ноги Эмиру Кустурице. 1 марта режиссер оступился и неудачно упал на ступеньках, следствием чего стала сильнейшая травма, требующая хирургического вмешательства. Комментируя свое состояние, мужчина произнес роковую фразу: «Большая проблема». Что беспокоит Эмира — читайте в этой статье.