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13:59, 03 марта 2023
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Плазмоферез помог: 46-летнего Романа Костомарова выводят из медикаментозного сна

112: врачи Коммунарки попробуют вывести 46-летнего Романа Костомарова из медикаментозного сна.

Плазмоферез помог: 46-летнего Романа Костомарова выводят из медикаментозного сна

Фото: Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. С тех пор мужчина ведет отчаянную борьбу с серьезным недугом. Известно, что Олимпийский чемпион уже перенес ампутацию стоп и инсульт, вот почему все близкие люди не прекращают молитв за его здоровье. Сегодня появилась информация о том, что в состоянии фигуриста наметилась положительная динамика.

Как сообщает Telegram-канал «112», сегодня доктора Коммунарки попробуют вывести спортсмена из медикаментозного сна. Недавно Роману был проведен плазмоферез, и именно эта процедура дала «хорошие результаты и шансы на выздоровление».

К слову, сейчас для Костомарова начинается новый вызов: сможет ли организм Олимпийского чемпиона поддерживать стабильное состояние — покажет только время.

«Несколько дней медики будут наблюдать за ситуацией», — резюмировали журналисты «112».

Ранее врачи дали прогнозы сломавшему сустав ноги Эмиру Кустурице. 1 марта режиссер оступился и неудачно упал на ступеньках, следствием чего стала сильнейшая травма, требующая хирургического вмешательства. Комментируя свое состояние, мужчина произнес роковую фразу: «Большая проблема». Что беспокоит Эмира — читайте в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:112
Теги:
фигурное катание
Роман Костомаров
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