«Все очень серьезно»: мать Димы Билана раскрыла правду о госпитализации певца

Мать певца Димы Билана Нина Белан прокомментировала сообщения о госпитализации артиста с бронхитом. По ее словам, «все очень серьезно».

Подробности приводит телеканала «360». Журналисты созвонились с родственницей музыканта, она оценила угрозу здоровью как серьезную.

Нине Белан известно, что сын был на обследовании. Больше она ничего не знает – артист «щадит» мать и многое не рассказывает.

«Бронхит у него точно, было плохо. Все серьезно, конечно, очень серьезно. Я с ним виделась, ему было плохо», - поделилась женщина.

Она боится, чтобы не было осложнения на легкие. Воспаление легких случалось у Билана не один раз, говорит мать артиста.

«Приходится в больнице долго быть», - добавила она.

Напомним, о госпитализации Билана сообщили 11 октября. Артиста положили в больницу с затянувшимся бронхитом. Появилась информация, что он рассчитывает выйти из медучреждения к 20 октября – на этот день назначены съемки финала шоу «Голос». Поэтому Билана ждет интенсивная терапия в течение недели, ему назначат антибиотики.